МВД предупредило об ответственности за использование пиротехники в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителям и гостям Москвы не рекомендуется запускать в Новый год пиротехнику из-за участившихся случаев провокаций с ее использованием. Об этом предупредило столичное управление МВД РФ.

В ведомстве добавили, что стоит воздержаться от запуска петард, ракет, фейерверков и других изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозпостроек, а также на любых объектах транспортной инфраструктуры.

Нарушения правил влекут за собой административную ответственность по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". В случае наступления более тяжких последствий человека могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее маркетплейсам в России запретили размещать и выдавать пожароопасные товары в пунктах выдачи, расположенных в жилых зданиях. Речь идет о пиротехнике, легковоспламеняющихся и горючих жидкостях. Исключение было сделано для медицинских изделий и косметики.

Кроме того, в Госдуме выступили за усиление контроля за оборотом пиротехники в праздники. По мнению главы партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, в стране нужно усилить межведомственный контроль за продажей фейерверков, уделив особое внимание проверке маркировки, условий хранения и пресечению нелегального оборота.

