Умер бывший футболист "Спартака" Мухсин Мухамадиев

Фото: ТАСС/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Бывший футболист московского "Спартака" Мухсин Мухамадиев скончался в возрасте 59 лет. Об этом в беседе с ТАСС сообщила его вдова Мохира Мухамадиева.

Женщина не уточнила причину смерти. Однако летом прошлого года спортсмен перенес несколько инсультов и находился на лечении в Москве. Позднее его состояние улучшилось, он был выписан.

Тем не менее 15 ноября Мухамадиев был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.

Футболист родился 21 октября 1966 года в Душанбе. Его профессиональная карьера началась в 1985-м в клубе "Памир". После распада СССР спортсмен переехал в Россию, где играл за такие команды, как "Локомотив" из Москвы и Нижнего Новгорода, столичные "Спартак" и "Торпедо", а также ярославский "Шинник".

В разные годы он также выступал за турецкий "Анкарагюджю" и венскую "Аустрию".

В 1994 году Мухамадиев завоевал чемпионский титул России в составе "Спартака". С 2008-го по 2012-й года он занимал должность спортивного директора казанского "Рубина", под его руководством клуб дважды становился чемпионом РФ, а также выиграл кубок и суперкубок страны. В качестве главного тренера спортсмен дважды приводил "Истиклол" к победе в чемпионате Таджикистана.