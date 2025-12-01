Умер серебряный призер чемпионата Европы по футболу Владимир Мунтян

Фото: ТАСС/Вячеслав Ун Да-Син

Серебряный призер чемпионата Европы 1972 года по футболу Владимир Мунтян скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба киевского "Динамо".

Спортсмен ушел из жизни после продолжительной болезни. ФК выразил соболезнования семье футболиста.

Мунтян родился 14 сентября 1946 года в Котовске. В "Динамо" он был приглашен будучи школьником. В составе киевского ФК футболист семикратно становился чемпионом СССР (1966–1968, 1971, 1974, 1975, 1977). Также в его активе победы в Кубке СССР (1966, 1974), Кубке обладателей кубков (1975) и Суперкубке УЕФА (1975).

За сборную СССР Мунтян сыграл 49 матчей. С командой он занял четвертое место на чемпионате Европы 1968 года и дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 1970-м.

Эксперты того времени назвали его одним из лучших полузащитников европейского футбола, а в 1969 году спортсмен был признан лучшим футболистом СССР по версии еженедельника "Футбол-Хоккей".

После завершения карьеры Мунтян начал работать тренером. В частности, в период с 1986 по 1988 год работал в Мадагаскаре, тренируя клуб КОСФАП, в 1992–1994 годах занимал должность главного тренера молодежной сборной Украины, а в 1994-м – главного тренера национальной сборной.

