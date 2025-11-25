Форма поиска по сайту

25 ноября, 12:26

Умер обладатель Кубка СССР по футболу Сергей Крестененко

Фото: телеграм-канал "ФК "Факел" Воронеж"

Победитель Кубка СССР по футболу Сергей Крестенко скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба воронежского "Факела".

"Вчера (24 ноября 2025 года. – Прим. ред.) вечером из жизни ушел Сергей Крестененко – представитель Союза ветеранов клуба, большой игрок и тренер. Приносим искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича, а также всем болельщикам футбольного клуба "Факел", – говорится в публикации без уточнения причины смерти.

Прощание пройдет 26 ноября на стадионе "Стрела" в Воронеже в 11:00.

Крестенко родился в 1956 году. За карьеру он выступал за московские "Торпедо", "Локомотив", "Спартак" и "Динамо". В составе последнего он выиграл Кубок СССР в 1977 году.

Вместе со "Спартаком" он стал серебряным призером чемпионата СССР в 1981-м, также в составе красно-белых в том же сезоне дошел по 1/4 финала Кубка европейских чемпионов. В том матче столичная команда проиграла испанскому "Реалу".

Затем футболист играл за "Факел" и "Стрелу". После этого она работал тренером в некоторых воронежских клубах, в том числе "Факеле", в котором трудился с 2002 по 2008 год.

