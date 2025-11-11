Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Сисикин

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Титов Николай

Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Сисикин ушел из жизни в возрасте 88 лет, сообщила пресс-служба правительства Саратовской области.

Губернатор региона Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким спортсмена, назвав его гордостью саратовского спорта. Как напомнил глава области, Сисикин стал единственным саратовцем, удостоенным золотой медали "За выдающееся спортивное достижение".

"Он по праву был признан лучшим спортсменом Саратовской области ХХ века. Память о знаменитом фехтовальщике и удивительном человеке будет жить в наших сердцах", – сказал Бусаргин.

В свою очередь, в пресс-службе Федерации фехтования России добавили, что гражданская панихида состоится 13 ноября на Старом Елшанском кладбище.

Сисикин родился 15 мая 1937 года в Саратове. В подростковом возрасте начал заниматься во Дворце пионеров, где сменил двух тренеров. В 1959 году спортсмен вошел в состав сборной СССР.

Первое золото на Олимпийских играх он выиграл в командных соревнованиях в 1960 году. Аналогичную награду получил и в 1964-м. Помимо этого, Бусаргин стал пятикратным чемпионом мира, многократным чемпионом СССР и РСФСР, а также обладателем Кубков Европы и СССР.