Умерла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасева

Фото: ТАСС/Вячеслав Ун Да-Син, Виктор Шандрин

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасева ушла из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России.

О причинах смерти в организации не уточнили, но выразили глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам спортсменки.

"Светлая память", – говорится в сообщении.

Карасева родилась 24 июля 1949 года в Москве. Окончила факультет иностранных языков в Московском областном педагогическом институте.

Свое первое золото на Олимпийских играх в составе сборной СССР выиграла в 1968 году, а в 1969-м завоевала сразу пять медалей на чемпионате Европы, включая золото в вольных упражнениях. В 1970 году выиграла командное соревнование и заняла второе место в вольных упражнениях. Также она стала серебряным призером чемпионата мира 1966 года в командных состязаниях.

После завершения спортивной карьеры Карасева работала судьей международной категории. Также с 1972-го была утверждена на пост переводчика и референта по спортивной гимнастике Международного управления Спорткомитета СССР.

Ее заслуги в развитии отечественного и международного спорта были отмечены рядом наград, среди которых почетный знак "За заслуги в развитии олимпийского движения в России", медаль "В память 30-летия Олимпийских игр 1980 года в Москве" и грамота российского президента.