Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин

Фото: ТАСС/Валерий Зуфаров

Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщается на сайте Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.

"Он (Дитятин. – Прим. ред.) был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами. Его преданность делу, профессионализм и человеческие качества снискали ему заслуженное уважение и любовь коллег и учеников", – заявил ректор вуза Сергей Тарасов.

Ректор учебного учреждения также выразил от себя и всего коллектива университета искренние соболезнования родственникам спортсмена. Ректор РГПУ имени А. И. Герцена назвал невосполнимой смерть Дитятина.

Дитятин родился 7 августа 1957 года в Ленинграде. В 1975-м он одержал победу на чемпионате Европы в командном турнире, завоевал серебро в упражнениях на брусьях, а также получил бронзовую медаль в личном многоборье и упражнениях на кольцах. Через четыре года спортсмену было присвоено 4 награды на европейском первенстве: 3 золота и 1 серебро.

В 1976 году Дитятин стал двукратным серебряным призером Олимпиады, а в 1980-м – первым в истории атлетом, который выиграл медали во всех 8 видах программы на Играх (три золота, четыре серебра и одна бронза. – Прим. ред.).

В 1978 году гимнаст выиграл серебро чемпионата мира в командном турнире и в упражнениях на кольцах, а также завоевал бронзу в личном многоборье и вольных упражнениях. Затем на мировых первенствах он получил еще семь золотых медалей (1979 и 1981 годы) и одну бронзовую (1979 год). В 1983-м Дитятин завершил спортивную карьеру из-за травмы и сконцентрировался на тренерской и преподавательской деятельности.

Дитятин был кандидатом педагогических наук. С 2002 года он являлся заведующим кафедрой гимнастики и фитнес-технологий Герценовского университета. В 2004-м его включили в Международный зал гимнастической славы. Спортсмен также награжден орденом Ленина, Дружбы и "Знаком Почета".

