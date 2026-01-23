23 января, 08:44Транспорт
Москвичей призвали пересесть на метро из-за ограничений движения 23 января
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Жителей и гостей Москвы призвали пересесть на метро из-за ограничений движения на дорогах в пятницу, 23 января. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на ЦОДД.
"В связи с возможными локальными ограничениями движения в центре и еще нескольких округах сегодня для поездок используйте метро, МЦК, МЦД", – говорится в сообщении.
Поездки на автомобиле рекомендуется планировать после 20:00. Водителей также попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.
С 12 января начали действовать ограничения на движение автотранспорта на участке улицы 2-й Магистральной. Они продлятся до 31 мая.
Перекрытия связаны с проведением инженерных работ. Для проезда будут недоступны две полосы на участке улицы от дома 3, строения 9, до дома 5, строения 4. Также там будет временно запрещена парковка.
