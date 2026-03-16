16 марта, 07:34

Общество

Новый температурный рекорд ожидается в Москве 16 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве ожидается новый температурный рекорд в течение понедельника, 16 марта, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

Сейчас рекорд принадлежит 16 марта 2015 года, в тот день температура воздуха в столице составила плюс 10,3 градуса. В этот раз воздух может прогреться до плюс 10–12 градусов, а в области – до 8–13 градусов тепла.

Синоптики добавили, что теплую погоду в городе определяет гребень мощного антициклона, однако во вторник, 17 марта, Москва и область окажутся на его периферии. Из-за южного циклона и его атмосферного фронта над столицей "набегут облака", но погода сохранится без осадков. При этом фон температуры днем снизится на 1–2 градуса.

Накануне в Москве был побит суточный рекорд температуры воздуха, рассказал специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. К 13:00 воскресенья, 15 марта, по данным базовой метеостанции ВДНХ, воздух прогрелся до плюс 9,9 градуса. Это на 0,1 градуса выше прежнего суточного рекорда, установленного в 2015 году.

Погода в Москве побила третий рекорд с начала весны

обществопогодагород

