Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

01 мая, 09:15

Мэр Москвы

Собянин поздравил москвичей с Днем Весны и Труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Весны и Труда в своем канале в МАХ.

Он отметил, что Первомай является праздником с историей и традициями, которые продолжают жить в настоящем. Мэр подчеркнул, что этот день необходимо чествовать "доблестных тружеников", которые много сделали не только для города, но и для страны.

По словам Собянина, 1 Мая люди дарят друг другу радость душевного человеческого общения, а также по-особому ценят сплоченность и справедливость.

Он пожелал, чтобы Первомай–2026 стал днем добрых встреч, а также уважения и благодарности людям, которые ежедневным трудом вносят вклад в развитие Москвы и России.

"Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и новых успехов", – заключил градоначальник.

Ранее сообщалось, что в честь Праздника Весны и Труда на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ включат тематическую архитектурную подсветку в красном цвете. Он традиционно ассоциируется с Первомаем и остается одним из узнаваемых символов этого дня.

