В Москве к 1 мая украсят более 5,6 тыс единиц наземного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 5,6 тысячи автобусов, электробусов и трамваев украсят флагами России и гербом Москвы к 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

При этом регулярные речные электросуда оформят подсветкой в цветах российского триколора.

"Кроме того, во время длинных выходных уличные парковки станут бесплатными для автомобилистов. Поздравляем всех с наступающим праздником!" – сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в честь Праздника Весны и Труда на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ включат тематическую архитектурную подсветку в красном цвете. Он традиционно ассоциируется с Первомаем и остается одним из узнаваемых символов этого дня.

В свою очередь, Большой театр подготовил обновленную программу к майским праздникам. С 1 по 10 мая зрители смогут посетить показы оперных премьер и знаменитых балетных постановок, а также спектакли для всей семьи.

