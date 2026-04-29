29 апреля, 19:03

Культура

Большой театр подготовил программу к майским праздникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Большой театр подготовил обновленную программу к майским праздникам. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

В период с 1 по 10 мая зрители смогут посетить показы оперных премьер и знаменитых балетных постановок, а также спектакли для всей семьи.

Например, на Исторической сцене покажут знаковые оперу "Отелло" и балет "Лебединое озеро". А к 9 Мая запланирован показ гастрольной постановки Мариинского театра "Война и мир". На Новой сцене можно будет увидеть балетные спектакли "Жизель", "Чиполлино" и "Светлый ручей".

Кроме того, для гостей подготовили театрализованный концерт "Путеводитель по оркестру. Карнавал животных" и концерт хоров Казахстана и России, который был создан в рамках "Юбилейного Московского Пасхального фестиваля". 2, 3, 5 и 6 мая на Камерной сцене представят одноактные оперы "Директор театра. Пимпимпоне".

Ранее сервис "Мосбилет" подготовил подборку спектаклей для посещения на майские праздники. С 1 по 9 мая в Москве состоится театральный фестиваль, который охватит самые разные жанры – от детских интерактивных постановок до глубоких философских драм и мистических интерпретаций М. А. Булгакова.

Мариинский театр впервые представит оперу "Война и мир" на сцене Большого театра

