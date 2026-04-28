28 апреля, 16:20

Культура

"Мосбилет" знакомит с актерами театра "Школа драматического искусства"

Фото: театр "Школа драматического искусства"

Театр "Школа драматического искусства" с момента основания занял особое место на культурной карте столицы. Он создавался как пространство эксперимента, поиска новых форм и живого диалога со зрителем.

Здание на Сретенке, функционирующее с 2001 года, само по себе стало частью театральной концепции. Пространство задумывалось как "город-театр" с несколькими сценами, каждая из которых имеет собственный характер. Здесь есть трансформируемые залы, открытые площадки и большой атриум под стеклянной крышей, где регулярно проходят выставки и художественные проекты.

Руководитель творческой лаборатории и актер Игорь Яцко рассказал, что пришел в театр именно за новым театральным языком.

"В какой-то момент я очень остро почувствовал разочарование в том театре, который меня окружал. Мне казалось, что я уперся в предел и не понимаю, куда двигаться дальше. И встреча с театром Васильева стала для меня открытием другого языка, другого способа мышления", – пояснил он.

Он отметил, что за годы в театре пережил вместе с ним разные периоды – подъемы, сложности и сомнения, однако именно это место стало для него основой и настоящей школой.

По словам Яцко, сегодня суть театра по-прежнему заключается в идее школы и лаборатории, где сценическое искусство воспринимается как процесс познания и исследования, а спектакли становятся результатом долгой внутренней работы, а не просто готовым продуктом.

Артист подчеркнул, что со временем театр стал более открытым для зрителя и разнообразным по форме. Если раньше это было скорее закрытое пространство, то теперь, по его мнению, театр можно сравнить с деревом, где корнем остается традиция, заложенная Васильевым, стволом – общее основание, а ветвями – различные режиссерские лаборатории, спектакли и направления.

До сих пор одной из особенностей площадки остается разнообразие творческих подходов. На сценах театра работают признанные мастера и молодые режиссеры, а новые имена появляются благодаря молодежным программам. Это позволяет сохранять баланс между традицией и постоянным обновлением.

Актриса Александра Лахтюхова, исполняющая главную роль в спектакле "Гроза. Апокриф", рассказала, что каждый спектакль для нее имеет собственную атмосферу, которую она ощущает буквально с первых шагов за кулисами. Перед выходом на сцену артистка неизменно повторяет скороговорку про "тупогубого быка", что давно стало ритуалом и, по ее словам, помогает сосредоточиться и настроиться на работу.

Другого актера театра Андрея Харенко, предстающего в образе Тихона Кабанова, мужа главной героини в спектакле "Гроза. Апокриф", по его признанию, данное место поразило с первого визита. По его словам, здесь пространство влияет на человека и меняет его восприятие сцены.

"Это пространство с сильной эстетикой, с ощущением красоты, которое на тебя влияет. Ты просто по-другому себя ощущаешь внутри", – заявил он.

Артист добавил, что особое значение имеют и общие ритуалы перед спектаклем, в том числе когда труппа собирается вместе, чтобы почувствовать единство команды.

Для исполняющего роль Михаила Булгакова в спектакле "Таська" Вадима Дубровина театр стал местом, с которого начался важный этап жизни. Он вспоминал, что попал сюда еще студентом и сразу влюбился в атмосферу здания.

"Здесь все иначе: белые стены, открытость, отсутствие привычной "черной коробки". Это пространство, в котором ты как будто максимально оголен", – делится актер.

Он отметил, что к пространству театра нужно привыкнуть. К примеру, залы "Манеж" и "Глобус" требуют от актера совершенно иного существования на сцене. По его словам, сначала кажется, будто необходимо говорить громче и буквально "докричаться" до зрителя, однако со временем приходит понимание, что можно, наоборот, работать спокойнее, потому что само пространство начинает помогать артисту. При этом, подчеркнул он, такое ощущение приходит только с опытом.

Также актер рассказал, что его любимым местом в театре остается гримерка. Она расположена отдельно от остальных помещений, в другой части здания, и именно поэтому стала для него особенно личным пространством, где можно отдохнуть, восстановиться и побыть наедине с собой. По его словам, там сложилась особая атмосфера и уютный маленький мир.

Актер и режиссер театра Олег Малахов подчеркнул, что за годы работы площадка стала частью его самого. Кроме того, театр объединяет особая внутренняя этика – уважение друг к другу и отсутствие интриг.

Актриса Александра Гладкова, предстающая на сцене в роли Татьяны Николаевны Лаппы в спектакле "Таська", призналась, что пришла в данный театр после института совсем неопытной и именно здесь по-настоящему освоила профессию. Она рассказала, что работа в театре помогла ей понять себя и изменить отношение к роли.

Сегодня "Школа драматического искусства" продолжает жить как открытая творческая система, где рядом существуют разные поколения и режиссерские взгляды. Познакомиться с репертуаром театра и выбрать постановку можно с помощью сервиса "Мосбилет".

Ранее сервис представил подборку спектаклей для посещения на майские праздники. С 1 по 9 мая в Москве состоится театральный фестиваль, который охватит широкий спектр жанров – от детских интерактивных постановок до глубоких философских драм и мистических интерпретаций М. А. Булгакова.

