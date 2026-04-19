Новости

Новости

19 апреля, 10:18

Мэр Москвы

Собянин рассказал о мероприятиях к 100-летию Театра имени Ермоловой

Московскому драматическому театру имени М. Н. Ермоловой исполняется 100 лет. В честь этого с 19 по 26 апреля на сцене пройдут музыкальные вечера, спектакли, модный показ, читки пьес и другие мероприятия, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

По его словам, 19 апреля стартовала серия арт-променадов по выставке "Игра жестов" и звуковой инсталляции "Как звучит 100-летний театр?". 26-го числа состоится праздничный вечер "Ермоловский 100".

"Сегодня Театр Ермоловой под руководством Олега Евгеньевича Меньшикова переживает новый этап развития. Замечательный коллектив радует зрителей богатым и постоянно обновляемым репертуаром", – написал мэр столицы.

В 2025 году на сцене театра провели почти 300 спектаклей, которые посетили 93,5 тысячи зрителей. В особенности публика оценила постановки "Оркестр мечты. Медь", "Комната Адлера", "Сильва", "Чуковский" и "Счастливые дни".

Спектакль "Сильва" был включен в московскую программу XVII Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова, а "Комната Адлера" удостоилась премии Союза театральных деятелей России "Гвоздь сезона".

Кроме того, в прошлом году учреждение запустило программу стажировки для выпускников театральных вузов "Аспирантура". Первая премьера труппы состоялась в январе текущего года.

"Поздравляю с юбилеем весь коллектив театра. Желаю ярких и незабываемых постановок, бесконечного вдохновения и несмолкающих аплодисментов", – добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что в столичных театрах пройдут постановки, которые были номинированы на Российскую национальную театральную премию-фестиваль "Золотая маска". Например, в театре "Ленком" 24 апреля представят постановку "Курьер", которую выдвинули в номинации "Драматический театр. Малая форма". Спектакль в постановке Владимира Панкова раскрывает современное звучание повести Карена Шахназарова.

