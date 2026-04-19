19 апреля, 19:16

В новых учебниках истории расширили разделы о Великой Отечественной войне

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Разделы новых школьных учебников по истории, посвященные Великой Отечественной войне, расширили. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Института всеобщей истории РАН, сопредседатель Российского исторического общества Александр Чубарьян.

По его словам, изменения коснулись как учебников по российской истории, так и по всеобщей истории (разделы о Второй мировой войне. – Прим. ред.). Особое внимание в новых изданиях уделено повседневной жизни людей в годы войны, теме "Война и общество", а также страданиям советского народа.

"Они расширены не только в количественном отношении, но и улучшено их качество", – отметил историк.

Ранее в России разработали проект нового образовательного стандарта для старшеклассников, который включает 16 обязательных предметов.

В перечень вошли: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультура.

Второй иностранный язык собираются сделать обязательным для изучения в школах России

Читайте также


образованиеобщество

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

