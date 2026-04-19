В новых учебниках истории расширили разделы о Великой Отечественной войне

Разделы новых школьных учебников по истории, посвященные Великой Отечественной войне, расширили. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Института всеобщей истории РАН, сопредседатель Российского исторического общества Александр Чубарьян.

По его словам, изменения коснулись как учебников по российской истории, так и по всеобщей истории (разделы о Второй мировой войне. – Прим. ред.). Особое внимание в новых изданиях уделено повседневной жизни людей в годы войны, теме "Война и общество", а также страданиям советского народа.

"Они расширены не только в количественном отношении, но и улучшено их качество", – отметил историк.

Ранее в России разработали проект нового образовательного стандарта для старшеклассников, который включает 16 обязательных предметов.

В перечень вошли: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультура.