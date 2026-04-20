20 апреля, 08:44

"Прогрессивная Болгария" лидирует на выборах по результатам подсчета 68% голосов

Фото: ТАСС/Borislav Troshev

Коалиция "Прогрессивная Болгария", которую возглавляет бывший президент Румен Радев, лидирует на досрочных парламентских выборах в стране. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии республики после обработки 68,34% голосов.

Отмечается, что сейчас у "Прогрессивной Болгарии" 44,487% голосов. Блок партии "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария" получили 14,002%, коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил" – 13,104%.

Также 5,386% отдали за "Движение за права и свободы", а 4,516% – за партию "Возрождение".

Досрочные парламентские выборы в Болгарии прошли 19 апреля. В них приняли участие 14 партий и 10 коалиций.

Ранее в Болгарии начались протесты из-за законопроекта о бюджете. Как заявляли протестующие, документ не учитывал интересы граждан, способствуя развитию коррупции и усугубляя неравенство.

Протесты против бюджета стали самыми массовыми в Болгарии за последнее время. Совет министров отозвал законопроект 2 декабря 2025 года, а оппозиционные партии выступили с инициативой о вотуме недоверия правительству. После этого премьер-министр страны Росен Желязков объявил об отставке кабмина.

Читайте также


Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

