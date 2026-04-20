"Прогрессивная Болгария" лидирует на выборах по результатам подсчета 68% голосов

Фото: ТАСС/Borislav Troshev

Коалиция "Прогрессивная Болгария", которую возглавляет бывший президент Румен Радев, лидирует на досрочных парламентских выборах в стране. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии республики после обработки 68,34% голосов.

Отмечается, что сейчас у "Прогрессивной Болгарии" 44,487% голосов. Блок партии "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария" получили 14,002%, коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил" – 13,104%.

Также 5,386% отдали за "Движение за права и свободы", а 4,516% – за партию "Возрождение".

Досрочные парламентские выборы в Болгарии прошли 19 апреля. В них приняли участие 14 партий и 10 коалиций.

Ранее в Болгарии начались протесты из-за законопроекта о бюджете. Как заявляли протестующие, документ не учитывал интересы граждан, способствуя развитию коррупции и усугубляя неравенство.

Протесты против бюджета стали самыми массовыми в Болгарии за последнее время. Совет министров отозвал законопроект 2 декабря 2025 года, а оппозиционные партии выступили с инициативой о вотуме недоверия правительству. После этого премьер-министр страны Росен Желязков объявил об отставке кабмина.

