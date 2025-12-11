Премьер Болгарии объявил об отставке правительства

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков объявил об отставке кабмина, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

"Об отставке правительства говорили и молодые, и старые, эта гражданская энергия должна быть поддержана. Уведомляю, что перед голосованием по вотуму недоверия правительство подает в отставку", – указал премьер.

Ранее в Болгарии вспыхнули протесты, связанные с законопроектом о бюджете. По мнению участников акций, документ не учитывал нужды граждан, способствуя при этом коррупции и усугубляя неравенство.

Протесты против бюджета страны стали самыми массовыми в Болгарии за последние годы. Совет министров отозвал законопроект 2 декабря, а оппозиционные партии выступили с инициативой о вотуме недоверия правительству.

Ранее президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил о роспуске правительства на фоне протестов в стране. Люди вышли на демонстрации против перебоев в снабжении электроэнергией и водой.

В результате массовых волнений погибли как минимум 22 человека. Еще более 100 человек получили ранения. В числе погибших – манифестанты и убитые военнослужащими прохожие, а также те, кто был убит во время волнений и грабежей.

