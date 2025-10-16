Парламент Франции отклонил резолюцию о недоверии правительству

Фото: depositphotos/Johnsey

Французский парламент не смог собрать достаточное количество голосов для выражения вотума недоверия правительству премьер-министра страны Себастьяна Лекорню. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеканал BFMTV.

Как уточнил председатель парламента Яэль-Брон Пиве, за резолюцию проголосовал 271 депутат, но этого оказалось недостаточно.

Уточняется, что парламентарии отвергли предложение партии "Непокоренная Франция", имевшее наибольшие шансы на успех. Таким образом, премьер-министр страны и его кабмин смогут продолжить работу.

Пиве также добавила, что инициатива о роспуске парламента была внесена Марин Ле Пен, Эриком Сьотти и 56 депутатами Национального собрания.

Лекорню подал прошение об отставке с должности премьер-министра 6 октября. Его срок на данном посту стал самым коротким за всю историю Франции. Журналисты отмечали, что отставка политика и его правительства ввергла президента Франции Эммануэля Макрона в хаос, а также усилила политический кризис в стране.

Спустя несколько дней французский лидер вновь назначил Лекорню премьер-министром страны. По информации СМИ, Макрон также дал премьеру карт-бланш на его действия на посту. Оппозиционные партии Франции раскритиковали данное решение и пообещали принять соответствующие меры.

Комментируя переназначение Лекорню, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данное решение сигнализирует о тотальном кризисе демократии. Дипломат указала, что мнение французов больше не учитывается.