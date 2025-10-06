Форма поиска по сайту

06 октября, 21:19

Политика
Politico: отставка премьер-министра Франции Лекорню вгоняет Макрона в хаос

Отставка премьер-министра Франции Лекорню вгоняет Макрона в хаос – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню и его правительства ввергает президента страны Эммануэля Макрона в хаос, передает "Газета.ру" со ссылкой на Politico.

По мнению журналистов, это событие усилило политический кризис в республике.

"Отставка Лекорню усугубляет и без того масштабную политическую нестабильность во Франции и, вероятно, усилит давление на президента", – сказано в материале.

Лекорню подал прошение об отставке 6 октября и Макрон его принял. Срок политика на посту премьера стал самым коротким за всю историю страны, так как его назначили на должность менее месяца назад – 9 сентября.

Комментируя произошедшее, лидер партии "Непокоренная Франция" Матильда Пано призвала Макрона уйти в отставку. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что у Франции нет настоящего президента.

Новости мира: жена Макрона вновь отказалась подать руку своему мужу

