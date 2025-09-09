Форма поиска по сайту

09 сентября, 20:55

Политика

Новым премьером Франции назначен Себастьен Лекорню

Фото: ТАСС/АР/Aurelien Morissard

Новым премьером Франции назначен министр вооруженных сил Себастьен Лекорню, сообщает Елисейский дворец.

Решение принял президент страны Эммануэль Макрон. Как уточняется, он поручил Лекорню провести консультации в парламенте, чтобы принять бюджет и достичь необходимых соглашений. После этого новый премьер представит на одобрение список будущих министров.

Отмечается, что действия главы правительства должны быть направлены на "защиту независимости и могущества" Франции, "служение французскому народу и обеспечение политической и институциональной стабильности для единства страны".

Лекорню – член партии "Ренессанс", которая была основана Макроном в 2017 году. Туда он перешел из фракции "Республиканцы". Лекорню занимал различные должности в правительстве с 2017 года. В 2020-м стал министром заморских территорий, а с 2022-го – министром вооруженных сил.

Накануне французские депутаты выразили недоверие правительству экс-премьера Франсуа Байру из-за предложенных им мер жесткой экономии. Против политика проголосовали 364 депутата, поддержали его только 194 парламентария.

Инициатива бывшего премьера подразумевала снижение государственных расходов и отмену двух национальных праздников, что вызвало критику со стороны фракции "Национальное объединение" и движения "Непокоренная Франция".

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Франция устала от восьмилетнего позора Макрона. Он напомнил, что правительству страны второй раз за девять месяцев объявили вотум недоверия.

