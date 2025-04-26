МИД РФ указал послу Франции на несоответствие его слов об отношениях двух стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В МИД РФ указали французскому послу в России Николя де Ривьеру на несоответствие его слов об отношениях Москвы и Парижа. Об этом сообщает ТАСС.

В дипведомстве подчеркнули, что оптимистичные утверждения французского посла, которые он выразил в интервью российской прессе, не соответствуют тому, что публично заявляют президент Франции Эмманюэль Макрон, а также глава МИД страны Жан-Ноэль Барро.

"Выводы напрашиваются сами собой. Тут два варианта: либо месье де Ривьер работает против собственного правительства, либо он, мягко говоря, лукавит", – заметили в министерстве.

В российском дипведомстве также обратили внимание на заявление французского посла о том, что приоритетом Франции в украинском вопросе является движение "в сторону мирного договора, который приемлем для всех". МИД напомнил о словах Макрона от 6 марта, когда французский лидер заявил, что приоритет Парижа состоит в "поддержке Украины и ее армии в краткосрочной перспективе".

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что представители Франции иногда посылают российской стороне сигналы о желании решать возникшие проблемы, однако делают это "шепотом".

Министр также назвал печальным тот факт, что в общественное мнение Франции внедряется ложное и грубое примитивное объяснение ситуации на Украине. В частности, Лавров вспомнил недавнее интервью де Ривьера, в котором говорилось, что все проблемы начались с "нападения РФ на Францию". При этом в статье не было ни слова о многократных предупреждениях, которые Москва делала Западу в течение десяти лет.