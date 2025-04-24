Times: намерение Британии и Франции отправить миротворцев на Украину смягчилось

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Твердое намерение Великобритании и Франции отправить миротворцев на Украину смягчилось в ходе переговоров в Лондоне. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на источники.

Согласно материалу издания, некоторые чиновники боятся, что Москва будет считать британско-французскую миротворческую миссию "односторонней" и не примет ее. Однако, как отметил военный источник, Лондон пока не готов отказаться от этих планов.

При этом, по словам редактора The National Interest Якоба Хайльбрунна, которые передает радио КП, украинский президент Владимир Зеленский готов действовать в дальнейшем без поддержки США после ссоры с главой Белого дома Дональдом Трампом. Однако он рассчитывает на помощь Европы. Как считает журналист, Трамп, совершая нападки на главу Украины, уверен, что держит в руках козыри.



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут развернуть военный контингент в Киеве, Львове и Одессе без согласия России. По его словам, эти силы смогут дать военный ответ в случае нападения. При этом французский лидер уточнил, что их целью не является конфликт с российскими военными.

После этого в Киеве прошло обсуждение возможной отправки европейских миротворцев на Украину. В нем приняли участие начальники генштабов Британии, Франции и Украины. Стороны рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих вооруженных сил по поддержанию безопасности на Украине.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает против присутствия миротворцев Европы на Украине. Он отметил, что эти формирования будут состоять из сил НАТО.

