Лавров заявил, что Франция иногда посылает РФ сигналы о желании решать проблемы

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Представители Франции иногда посылают российской стороне сигналы о желании решать возникшие проблемы, однако делают это "шепотом". Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на церемонии награждения президента Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэля Киде орденом Дружбы.

"Иногда наши французские коллеги посылают нам сигналы о том, что они на самом деле хотят как-то решать возникшие проблемы, но посылают их шепотом", – заявил Лавров, которого цитирует ТАСС.

Министр также назвал печальным тот факт, что в общественное мнение Франции внедряется ложное и грубое примитивное объяснение ситуации на Украине. В частности, Лавров вспомнил недавнее интервью посла Франции в РФ Николя де Ривьера, в котором говорилось, что все проблемы начались с "нападения РФ на Францию". При этом в статье не было ни слова о многократных предупреждениях, которые Москва делала Западу в течение десяти лет.

Кроме того, по словам Лаврова, в интервью не говорится о том, что одну из главных ролей в направлении Украины по пути к катастрофе сыграла Франция.

"Именно эта страна в феврале 2014 года была гарантом первых договоренностей об урегулировании. А наутро, когда оппозиция наплевала на них, на тех, кто их гарантировал, не сделала ничего, чтобы вразумить путчистов и вернуть их к растоптанным договоренностям", – добавил министр.

Ранее Николя де Ривьер заявил, что Франция никогда не была настроена против России или ее граждан, несмотря на то, что позиция страны по поводу антироссийских санкций за последнее время не изменилась.

Вместе с тем в марте французский лидер Эммануэль Макрон утверждал, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. По его мнению, Москва опасна в воздухе, в социальных сетях и киберпространстве. Кроме того, президент Франции обвинил РФ в нарушении минских соглашений в 2014 году.