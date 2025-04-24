Посол Франции Ривьер: Париж никогда не был враждебно настроен к Москве

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Франция никогда не была настроена против России или ее граждан, несмотря на то, что позиция страны по поводу антироссийских санкций за последнее время не изменилась, заявил посол республики в Москве Николя де Ривьер.

Более того, дипломат подчеркнул, что Франция никогда не стремилась и к стратегическому поражению России.

"Но есть консенсус между французскими властями и подавляющим большинством французских граждан: если есть разногласия с соседней страной, то не стоит с ней воевать и аннексировать ее территории", – пояснил он в интервью "Коммерсанту".

Для Парижа, продолжил Ривьер, большое значение имеет вопрос сохранения территориальной целостности, а если он будет нарушен, то Европа и весь мир вернутся к "закону джунглей".

Ранее глава французского МИД Жан-Ноэль Барро призвал Евросоюз ввести новые "самые тяжелые санкции" против России. Свое требование он обосновал тем, что Москва не способствует урегулированию конфликта на Украине, и ее нужно "задушить" экономически, чтобы ограничить военные возможности.

Кроме того, дипломат считает, что и США, приложившие усилия для прекращения огня, также должны использовать санкции, чтобы принудить Владимира Путина сесть за стол переговоров.