Le Figaro: ВС Франции составляют карты местности и планируют операции против РФ

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Вооруженные силы Франции составляют карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на случай возможного конфликта НАТО и России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Le Figaro.

Как утверждают журналисты, в 2024 году в Румынию отправились солдаты 28-й отдельной части сухопутных войск Франции, которая является единственной в стране бригадой военных топографов. Отмечается, что подразделение прибыло в Румынию для разведки местности, необходимой для обновления карт.

По данным газеты, особое внимание было уделено картографии Фокшанских ворот – коридора, находящегося между предгорьями Карпат и Дунаем. В НАТО считают, что это место может быть использовано армией РФ для якобы наступления.

В свою очередь, командир подразделения, полковник Гийом Шмидт подчеркнул, что во время боевых действий ВС Франции должны быть готовы продолжать военные операции даже при отключении спутниковых сигналов.

"Союзникам были необходимы обновленные данные о предполагаемом поле боя", – пояснил Шмидт.

По информации газеты, итогом совместной работы военных топографов Франции и Национального агентства картографии Румынии стала трехмерная карта местности, отличающаяся особой точностью по сравнению с коммерческими сервисами.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон назвал Россию "угрозой" для Франции и Европы. Он заявил, что Россия укрепляет свою армию и к 2030 году планирует усилить вооруженные силы еще 300 тысячами солдат, 3 тысячами танков и 300 самолетами.