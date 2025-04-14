Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 апреля, 12:05

Политика

Глава МИД Франции Барро призвал ЕС ввести против России "самые тяжелые санкции"

Фото: 123RF/sergeychayko

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Евросоюз ввести в отношении России новые "самые тяжелые санкции". Его выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии.

По его словам, Москва не хочет способствовать урегулированию конфликта на Украине, поэтому должна быть "задушена" в экономическом плане, чтобы ограничить ее возможности для наращивания военных усилий.

Более того, США, приложившие значительные усилия и потратившие много времени на достижение прекращения огня, также могут использовать "готовые" ограничительные меры, чтобы принудить Владимира Путина сесть за стол переговоров, считает Барро.

В настоящее время против России действует больше санкций, чем против любой другой страны мира, заявлял ранее президент РФ. В отношении отечественных физических и юридических лиц введено 28 595 ограничений.

По мнению Путина, страны Запада в дальнейшем не собираются "стесняться" или придавать "видимость приличия" в теме антироссийских санкций. Они угрожают новыми ограничениями и "штампуют" их одни за другими.

Читайте также


Сюжет: Санкции
политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика