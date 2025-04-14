Глава МИД Франции Барро призвал ЕС ввести против России "самые тяжелые санкции"

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Евросоюз ввести в отношении России новые "самые тяжелые санкции". Его выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии.

По его словам, Москва не хочет способствовать урегулированию конфликта на Украине, поэтому должна быть "задушена" в экономическом плане, чтобы ограничить ее возможности для наращивания военных усилий.

Более того, США, приложившие значительные усилия и потратившие много времени на достижение прекращения огня, также могут использовать "готовые" ограничительные меры, чтобы принудить Владимира Путина сесть за стол переговоров, считает Барро.

В настоящее время против России действует больше санкций, чем против любой другой страны мира, заявлял ранее президент РФ. В отношении отечественных физических и юридических лиц введено 28 595 ограничений.

По мнению Путина, страны Запада в дальнейшем не собираются "стесняться" или придавать "видимость приличия" в теме антироссийских санкций. Они угрожают новыми ограничениями и "штампуют" их одни за другими.