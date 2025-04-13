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Многие лидеры Запада лишились постов после введения санкций против России в 2022 году, сообщает британское издание The Guardian.

"Запрет контактов с Россией не уменьшил внутреннюю поддержку Владимира Путина. Его даже может утешить тот факт, что большинство западных лидеров, которые ввели против него санкции в 2022 году, с тех пор потеряли свои должности", – говорится в публикации.

Отмечается, что, несмотря на антироссийские санкции, экономика РФ продемонстрировала хорошие показатели: ВВП вырос в реальном выражении более чем на 3% в 2024 году, безработица же остается надовольно низком уровне.

"Россия превзошла Великобританию с тех пор, как была объявлена ​​эта экономическая война", – говорится в статье.

Ранее российский президент рассказал, что против России введено самое большое количество санкций, чем против любой другой страны мира. В отношении отечественных физических и юридических лиц действуют 28 595 ограничений.

Однако, по мнению Путина, страны Запада в дальнейшем не собираются "стесняться" или придавать "видимость приличия" в теме антироссийских санкций. Они угрожают новыми ограничениями и "штампуют" их одни за другими.