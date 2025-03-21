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Лидеры стран Евросоюза осознают, что Украина уже потерпела поражение в вооруженном конфликте против России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

"Я уже видел в глазах каждого, что Украина эту войну проиграла. Так что ввязываться было плохим решением. Венгры были правы", – сказал политик.

Как сообщил глава венгерского правительства, ситуация с приемом Украины в Евросоюз "улучшается". По его мнению, спустя какое-то время сообщество признает, что вступление республики в ЕС привело бы к краху экономики Европы. Также Орбан отметил, что Венгрия проводит опрос населения о членстве Украины в ЕС, в то время как в других странах – членах сообщества такая практика отсутствует.

По словам аналитиков The National Interest, европейские страны, например Франция и Великобритания, живут "в параллельной вселенной", заявляя о необходимости ввести на Украину миротворческий контингент и противостоять угрозе агрессии со стороны России.

Эксперты призвали лидеров стран Европы "заняться конструктивной дипломатией", поскольку "существует зияющая пропасть между риторикой и реальностью, которую рано или поздно необходимо преодолеть", передает радиостанция "Комсомольская правда".

Ранее Орбан выдвинул к Евросоюзу 12 требований, включая отсутствие Украины в ЕС. Он потребовал "мира в Европе и союз без Украины".

Кроме того, Орбан раскритиковал выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите ЕС. По словам политика, глава киевского режима "спутал роли" и ведет себя так, словно Украина уже является частью Евросоюза.