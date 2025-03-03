Песков: если европейцы смогут заставить Зеленского хотеть мира, честь им и хвала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Если европейские лидеры смогут убедить украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине, "честь им и хвала". Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Очень важно, чтобы кто-то заставил самого Зеленского поменять позицию. Он не хочет мира", – отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также прокомментировал прошедший накануне в Лондоне саммит, на котором присутствовали европейские лидеры, в том числе Зеленский. Он обратил внимание, что вопрос увеличения финансирования Украины, который обсуждался на этом мероприятии, направлен не на урегулирование украинского конфликта, а на продолжение боев.

"Это наше понимание, а остальное все будет зависеть от того, какие мирные планы будут верстаться и какие мирные планы будут выноситься на обсуждение", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

В этом контексте официальный представитель Кремля считает, что любая конструктивная поддержка процесса по урегулированию конфликта на Украине будет востребована.

Многие европейские лидеры, выступая на саммите в Лондоне, призвали к увеличению поставок оружия Киеву. Например, Британия пообещала предоставить украинской стороне свыше 2 миллиардов долларов, а Швеция – отправить военных при условии, что США поддержат это решение и гарантируют безопасность Украине.

Однако, по мнению госсекретаря США Марко Рубио, многие европейские страны пытаются затянуть конфликт на Украине, чтобы подвести Россию к переговорам. При этом, по его словам, они не имеют никакого плана по достижению мира. В связи с этим он отметил, что такой вариант не может быть поддержан президентом США Дональдом Трампом.

Аналогичное мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который обратил внимание на то, что европейские лидеры на саммите в Лондоне решили продолжать боевые действия на Украине вместо урегулирования конфликта на Украине. По его словам, это "плохо, опасно и ошибочно". Он подчеркнул, что его страна будет на стороне мира.

