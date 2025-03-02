Экс-главком Ставридис: НАТО может прекратить существовать из-за раскола США и Европы

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НАТО может прекратить существование из-за разногласий, возникших между Соединенными Штатами и европейскими государствами по вопросу поддержки Украины. Об этом заявил газете The Daily Telegraph бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

"Мы можем стать свидетелями конца НАТО и начала того, что можно было бы назвать Организацией европейского договора", – отметил экс-главком альянса.

По его словам, американский президент Дональд Трамп "ясно дал понять", что его страна не заинтересована в том, чтобы продолжать оказывать военную помощь Киеву.

"Теперь для Европы загорается зеленый свет, и им придется активизироваться и взяться за это", – добавил Ставридис.

Адмирал подчеркнул, что поведение американцев по отношению к Украине, а также давление Штатов на европейских союзников "вбивает клин в сердце альянса", ставя вопрос о взаимном доверии внутри НАТО.

Ранее президент Франции заявил, что Евросоюз на предстоящем саммите 6 марта, скорее всего, одобрит финансирование Украины на сотни миллиардов евро. Он назвал целью предстоящего мероприятия усиление поддержки Украины.

Макрон убежден, что построение архитектуры европейской безопасности и финансирование Украины займет годы. В связи с этим он также призвал сделать все необходимое для сохранения поддержки США.