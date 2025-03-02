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Британский премьер Кир Стармер в ходе саммита в Лондоне планирует призвать европейских лидеров принять новую реальность, сообщает Bloomberg.

"Они должны понимать, что тщательно подготовленных речей в поддержку Украины будет недостаточно, чтобы убедить президента США Дональда Трампа согласиться на гарантии безопасности, которые они хотят", – говорится в материале.

По информации издания, Стармер намерен призвать европейские страны увеличить расходы на обороны.

Ранее в Кремле заявляли, что Британия навязывает своим партнерам в Евросоюзе конфронтационную линию против России. Так в Москве прокомментировали слова Стармера о том, что лидеров ЕС необходимо призвать к усилению санкций против Москвы.

