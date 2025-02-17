Британия заявила о готовности ввести войска на Украину

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Великобритания при необходимости готова отправить своих военнослужащих на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. Об этом написал британский премьер-министр Кир Стармер в статье для издания The Telegraph.

Он напомнил, что Лондон уже выделил три миллиарда фунтов стерлингов (примерно 3,7 миллиарда долларов) на поддержку украинских войск как минимум до 2030 года.

Стармер заявил, что европейские страны должны сделать шаг навстречу требованиям безопасности Европы. В частности, по его словам, необходимо увеличить расходы на оборону и взять на себя большую роль в НАТО.

Британский премьер также поделился, что собирается в ближайшее время встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины со стороны США.

По словам Стармера, поддержка Вашингтона останется жизненно важной, а гарантии безопасности послужат необходимым условием для долгосрочного мира.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас ранее заявила, что Евросоюз выступит с новыми предложениями по поддержке Украины и собственной обороны.

По данным СМИ, несколько европейских стран тайно занимаются разработкой плана по отправке войск на Украину на фоне позиции Трампа относительно урегулирования конфликта. Во главе данного плана стоят власти Британии и Франции.