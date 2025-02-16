Reuters: США спросили у ЕС о готовности развернуть свои войска на Украине

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США спросили у Евросоюза о готовности развернуть свои войска на Украине в рамках мирного урегулирования конфликта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо, направленно европейским странам.

"В документе, состоящем из шести пунктов и вопросов, также спрашивается, какие страны готовы принять участие в обеспечении гарантий (безопасности для Украины. – Прим. ред.), согласны направить войска на Украину в рамках мирного урегулирования, и какова будет численность сил", – говорится в публикации.

Как утверждают журналисты, американское руководство также попросило партнеров "обрисовать" то, как ЕС видит долговременные гарантии безопасности. Также в документе задан вопрос о том, что правительства европейских государств готовы сделать для усиления антироссийских санкций.

Ранее спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог заявил, что европейские страны не будут физически присутствовать за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Вместе с тем интересы Европы будут учтены в ходе мирных переговоров, подчеркнул Келлог.