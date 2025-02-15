Глава МО Германии: исключение ЕС из переговоров по Украине станет поворотным моментом

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Исключение стран Евросоюза из потенциальных переговоров по Украине может стать поворотным моментом в отношениях Европы с США. Таким мнением поделился глава Минобороны Германии Борис Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Соединенные Штаты стараются быстро привести к перемирию Россию и Украину, а Европе придется жить с последствиями этого договора. Это может быть поворотным моментом для трансатлантических отношений исторического масштаба, после чего наши дороги грозят пойти в разных направлениях", – приводит ТАСС слова министра.

По его мнению, от сегодняшнего выбора зависит, будет ли Европа жить в мире или в условиях кризиса, который будет определять будущее последующих поколений. На этом фоне Писториус подчеркнул, что Европа и Украина должны участвовать в переговорах с сильной стороны.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что действия и заявления администрации президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу угрожают безопасности самой Украины, Европы и всего мира.

Между тем глава Пентагона Пит Хегсет допустил, что страны Евросоюза могут стать участниками возможных переговоров между Россией, США и Украиной. Однако чиновник отметил, что собирается "привнести реализм в ожидания союзников США".

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным с "позиции силы". Он добавил, что Киев прежде всего рассчитывает на американскую поддержку в ходе украинского конфликта.