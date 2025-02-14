Вице-президент США Вэнс назвал целью страны достижение устойчивого мира на Украине

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Цель США – достижение устойчивого мира на Украине. Об этом заявил вице-президент страны Джей-Ди Вэнс во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"И главным образом цель, как ее обозначил президент (США, Дональд. – Прим. ред.) Трамп, заключается в следующем: мы хотим, чтобы война завершилась, чтобы убийства прекратились", – передает его слова ТАСС.

Вэнс уточнил, что Штаты хотят достичь прочного мира, а не такого, который через пару лет приведет к конфликту в Восточной Европе.

По его мнению, важно начать контакты, чтобы найти ответственное разрешение ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что задачей высокопоставленных американских делегатов на конференции является начало диалога по украинскому урегулированию.

Между тем СМИ писали, что в состав российской переговорной группы по украинскому вопросу могут войти помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков, глава СВР Сергей Нарышкин и главный исполнительный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В свою очередь, Зеленский заявил о своей готовности вести переговоры с Владимиром Путиным с "позиции силы". Он указал, что Киев готов к переговорам с Вашингтоном, после которых возможен разговор с Москвой.