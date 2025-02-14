Bloomberg: помощник президента РФ Ушаков может войти в переговорную группу по Украине

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В состав российской переговорной группы по Украине могут войти помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Об этом пишет RT со ссылкой на Bloomberg.

По мнению журналистов, вряд ли является сюрпризом то, что Владимир Путин предпочитает полагаться на высококвалифицированных и опытных переговорщиков, чтобы представлять российскую сторону в переговорном процессе.

Выбор участников покажет, насколько российский лидер полон решимости обеспечить положительный исход любых переговоров, указано в статье. Также в издании отметили, что каждый из членов предполагаемой группы является профессионалом с огромным опытом в международных делах.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нельзя говорить об урегулировании на Украине без обсуждения безопасности России.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп уточнил, что не ждет уступок РФ по Украине. Он выразил надежду, что сможет достичь соглашения по урегулированию с учетом заинтересованности Москвы и Киева в мире.