Песков: говорить об украинском урегулировании нельзя без безопасности РФ

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Говорить об украинском урегулировании нельзя без обсуждения безопасности России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Тема безопасности для России – это является одной из главных озабоченностей нашей страны. Тема, которая, собственно, и привела к возникновению вот этих противоречий, которые и европейцы, и американцы отказались решать посредством переговоров, что вынудило Россию пойти на специальную военную операцию", – рассказал он в интервью Первому каналу.

Во время телефонного разговора Владимир Путин и президент США Дональд Трамп согласились, что у стран есть большой потенциал для дальнейшего сотрудничества по различным вопросам, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, будущие контакты помогут лидерам узнать друг друга лучше, хотя ранее, обратил внимание Песков, у них не было возможности завязать дружбу. О дружбе между президентами РФ и США до этого говорил спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

"То, что речь идет о взаимном уважении, о готовности говорить друг с другом, то это очевидно. Я бы, наверное, не назвал это дружбой", – добавил Песков.

Путин и Трамп созвонились 12 февраля. Их разговор длился 1,5 часа. Затем американский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

После этого Трамп заявил, что Зеленский и Путин хотят мира. Он назвал прошедшие переговоры "великолепными". Кроме того, он видит хорошую возможность для урегулирования украинского конфликта. Американский лидер также анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии.

Развитием диалога Путина и Трампа стали их поручения помощникам и ведомствам, отметил Песков и добавил, что они в скором времени вступят в диалог для подготовки рабочей встречи и контактов президентов РФ и США.