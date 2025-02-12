Спецпосланник Уиткофф: освобождение Фогеля может определить отношения Трампа и Путина

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Освобождение осужденного в России американца Марка Фогеля может определить будущие отношения президента США Дональда Трампа и Владимира Путина. При этом, вероятно, их дружба продолжится, считает спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

"Освобождение Фогеля было критически важным, и россияне оказали большую помощь в этом процессе, проявив готовность к сотрудничеству", – цитирует его РИА Новости.

Уиткофф отметил, что отношения глав государств могут оказать значительное влияние на глобальную политику, что будет "полезно для всего мира".

Накануне, 11 февраля, стало известно об освобождении Фогеля. Сообщалось, что Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении американца. Представитель Кремля Дмитрий Песков при этом не стал комментировать возможный визит спецпосланника американского лидера, но заявил о скором возращении заключенного в США россиянина.

В свою очередь, Трамп сообщил, что крайне признателен Путину за освобождение Фогеля. Об этом политик заявил во время встречи с американцем. Он подчеркнул, что данная сделка между двумя странами была очень справедливой и разумной.

Суд в 2022 году приговорил Фогеля в России к 14 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере.