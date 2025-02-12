Трамп заявил о хорошем отношении России к США при освобождении Фогеля

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал возвращение осужденного в России американца Марка Фогеля, заявив, что Москва очень хорошо отнеслась к Вашингтону.

"Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Американский лидер надеется, что освобождение Фогеля положит старт хорошим отношениям между США и Россией, которые позволят завершить украинский конфликт.

Во вторник, 11 февраля, стало известно, что в России освободили американца Фогеля, осужденного за контрабанду и хранение наркотиков. Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении гражданина США.

В Белом доме назвали данный обмен проявлением доброй воли со стороны России и знаком того, что страны движутся в правильном направлении к прекращению конфликта на Украине.