Рябков заявил об отсутствии согласованных графиков контактов Трампа и Путина

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На сегодняшний день согласованных графиков контактов Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нет, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

"Но тема существует, и по мере прояснения дальнейшей диспозиции, я думаю, будут договоренности и на этот счет и своевременно и в должный момент объявлены", – подчеркнул дипломат.

Однако он обратил внимание, что определенные контакты поддерживаются между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Они существуют и остаются в рабочем состоянии, но разглашать их подробности в данный момент бессмысленно.

Тем не менее российская сторона готова к контактам на высшем уровне, хотя они и не согласованы. Рябков также подчеркнул, что по этому вопросу ему нечего добавить к комментариям пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

При этом, отметил дипломат, возвращение Трампа в Белый дом знаменует смену вех во внутренней политике государства, а также в его внешнеполитическом курсе. Команда нового американского лидера проявляет заинтересованность в восстановлении диалога с Россией, уточнил он.

Москва, в свою очередь, выражает готовность к этому, подчеркнул Рябков, отметив, что речь идет в том числе об урегулировании конфликта на Украине. Однако российская сторона вступит в диалог "лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе".

При этом попытки Вашингтона ставить Москве ультиматумы или утверждать, что России якобы оказывают "большое одолжение" в обмен на неприемлемые требования со стороны Штатов, не увенчаются успехом, отметил дипломат.

По сообщениям западных СМИ, 9 февраля президент США заявлял, что в рамках телефонного разговора с Путиным обсудил урегулирование конфликта на Украине. При этом Трамп отказался уточнять дату беседы и другие подробности.

Песков не стал подтверждать или опровергать эти сообщения. До этого он признавался, что в условиях множественности дипломатических контактов ему может быть что-то неизвестно. От прямого ответа на этот же вопрос уклонился и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.