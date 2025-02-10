10 февраля, 12:40Политика
Песков вновь отказался подтверждать или опровергать разговор Путина и Трампа
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь отказался подтверждать или опровергать сообщения о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
"Я вчера (9 февраля. – Прим. ред.) сделал заявление на этот счет, и ничего другого я вам сказать не могу", – добавил представитель Кремля.
Ранее Трамп заявлял, что уже говорил с Путиным насчет урегулирования конфликта на Украине. При этом президент Штатов отказался уточнять дату переговоров и другие подробности.
В свою очередь, Песков признавался, что в условиях множественности дипломатических контактов ему может быть что-то неизвестно. От прямого ответа на этот же вопрос уклонился и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский заявлял о своей готовности к любому формату переговоров с Россией, если Штаты и Европа дадут гарантии безопасности Киеву, а также будут его поддерживать дальше.
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