Песков вновь отказался подтверждать или опровергать разговор Путина и Трампа

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь отказался подтверждать или опровергать сообщения о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

"Я вчера (9 февраля. – Прим. ред.) сделал заявление на этот счет, и ничего другого я вам сказать не могу", – добавил представитель Кремля.

Ранее Трамп заявлял, что уже говорил с Путиным насчет урегулирования конфликта на Украине. При этом президент Штатов отказался уточнять дату переговоров и другие подробности.

В свою очередь, Песков признавался, что в условиях множественности дипломатических контактов ему может быть что-то неизвестно. От прямого ответа на этот же вопрос уклонился и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский заявлял о своей готовности к любому формату переговоров с Россией, если Штаты и Европа дадут гарантии безопасности Киеву, а также будут его поддерживать дальше.

