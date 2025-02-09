Песков не подтвердил и не опроверг публикации о контактах Путина и Трампа

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о разговоре Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа о конфликте на Украине.

По сообщениям западных СМИ, президент США рассказал, что в рамках телефонного разговора с Путиным обсудил урегулирование конфликта на Украине.

"Что можно сказать по этой новости: по мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам", – отметил представитель Кремля.

Он также признался, что в условиях множественности данных контактов ему может быть что-то неизвестно.

Ранее Трамп заявлял, что США ведут "очень конструктивные переговоры" с Россией и Украиной об урегулировании конфликта. Политик также выражал надежду, что конфликт завершится уже в недалеком будущем.

При этом полную информацию о прогрессе по данному вопросу Штаты пока не готовы раскрыть, указывал советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолц. Он отмечал, что половина мира пытается помочь Трампу завершить конфликт справедливым образом.