Трамп заявил о планах встретиться с Зеленским на следующей неделе

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Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского лидера перед началом переговоров с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

Как отметил Трамп, встреча может пройти в Вашингтоне. При этом он также не исключает возможности проведения встречи и с Владимиром Путиным. По словам Трампа, его с президентом России всегда связывали хорошие отношения и ему "грустно от того, что происходит на Украине".

"Вероятно, я переговорю с президентом (Владимиром. – Прим. ред.) Путиным, и я хочу, чтобы этот конфликт завершился", – сказал Трамп.

Глава американского государства также считает важным обсудить с руководством Украины вопрос обеспечения безопасности ее редкоземельных металлов.

США ведут "очень конструктивные переговоры" с Россией и Украиной об урегулировании конфликта, заверял ранее Трамп, выражав надежду, что конфликт завершится уже в недалеком будущем.

При этом полную информацию о прогрессе по данному вопросу в США пока не готовы раскрыть. Об этом заявлял советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолц. Он отмечал, что половина мира пытается помочь Трампу завершить конфликт справедливым образом.

В свою очередь, Зеленский допустил возможность прямых переговоров с Путиным. Однако он добавил, что не собирается быть добрым по отношению к президенту России в рамках дипломатического урегулирования.