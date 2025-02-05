Зеленский допустил прямые переговоры с Путиным

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Украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность прямых переговоров с Владимиром Путиным. Об этом президент Украины сказал в беседе с журналистом Пирсом Морганом.

"Если это будет единственная конфигурация, в которой мы можем достичь мира для граждан Украины и не терять людей, конечно, мы примем эту конфигурацию", – объяснил он.

Однако Зеленский добавил, что не собирается быть добрым по отношению к президенту РФ в рамках дипломатического урегулирования. Он признался, что воспринимает Путина как врага, и уверен, что это взаимно.

Ранее президент Украины подтвердил намерение перейти к переговорам с РФ о прекращении конфликта. Он считает, что за столом также должны быть представители США.

По словам Зеленского, Киев контактирует с администрацией Дональда Трампа, но у обсуждений пока обобщенный характер. Украинский лидер предполагает, что личные встречи представителей США и Киева пройдут в скором времени для разработки более детальных соглашений.

