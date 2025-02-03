Песков заявил об отсутствии подвижек в контактах между РФ, США и Украиной

Фото: kremlin.ru

Подвижек по вопросу организации контактов между Россией, США и Украиной пока нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так политик прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что правительство страны запланировало встречи и контакты с РФ и Украиной. Он связал это с процессом внутреннего планирования в Вашингтоне.

В то же время Великобритания остается апологетом затягивания украинского конфликта, однако динамика на земле не в пользу Украины, отметил Песков. По его словам, Лондон продолжает навязывать партнерам в Евросоюзе конфронтационную линию против России.

Планы британского премьер-министра Кира Стармера призвать на саммите лидеров ЕС к усилению санкций против Москвы представитель Кремля назвал "достаточно последовательной позицией британского руководства".

Ранее Трамп указал, что США ведут с РФ серьезное обсуждение о завершении украинского конфликта. Говоря о перспективе разговора с Владимиром Путиным, он уточнил, что в ходе общения, возможно, получится сделать "что-то существенное".

Между тем экс-советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) призвал украинцев признать поражение в конфликте, а также полную персональную и коллективную ответственность за это.