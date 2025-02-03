Арестович призвал Украину признать поражение и коллективную ответственность

Фото: ТАСС/Evgen Kotenko/Ukrinform via ZUMA Wire (Алексей Арестович внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Бывший советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) призвал украинцев признать поражение в текущем конфликте, а также полную персональную и коллективную ответственность за это. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По мнению Арестовича, конфликт на Украине будет разрешен президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. При этом они не будут спрашивать мнение Киева, поскольку их не интересует позиция "нежелающих признавать реальность", добавил экс-советник.

"Мы проиграли войну – своей тупостью, гордыней и упрямством. А главное – мы проиграли себя. Себе самим", – написал Арестович.

Он отметил, что украинцам необходимо признать поражение, полную персональную и коллективную ответственность за это поражение. По словам Арестовича, с 1991 года на Украине была ложная и порочная установка, которая не могла привести ни к какому другому результату в принципе.

Ранее Зеленский подтвердил намерение перейти к переговорам с РФ о прекращении конфликта. Он считает, что за столом переговоров также должны быть представители США.

По словам украинского лидера, Киев контактирует с администрацией Трампа, но у обсуждений пока обобщенный характер. Президент Украины считает, что личные встречи представителей США и Киева пройдут в скором времени для разработки более детальных соглашений.

Согласно информации СМИ, команда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести выборы президента в рамках перемирия с Россией. Данный вопрос обсуждался спецпосланником Штатов по Украине Китом Келлогом и другими чиновниками администрации президента США.