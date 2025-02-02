Захарова вспомнила анекдот о маленькой моли, комментируя слова Зеленского

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила анекдот о маленькой моли, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский заявил о том, что Владимир Путин якобы "боится" прямых переговоров с украинской стороной.

"Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: "Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!" – написала в своем телеграм-канале представитель МИД РФ.

Между тем Путин уже заявил о готовности выделить людей для переговоров с участием Зеленского. Вести переговоры, уточнил глава государства, можно с кем угодно, однако из-за своей нелегитимности украинский лидер не имеет права ничего подписывать.