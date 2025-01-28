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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от американского лидера Дональда Трампа участия Киева в мирных переговорах с Москвой, сообщает издание Independent.

Журналисты также отметили, что глава киевского режима питает уверенность в том, что при Трампе стало возможным заключение сделки о прекращении военных действий на территории Украины.

При этом Владимир Путин неоднократно говорил о своей открытости к переговорам с новым американским президентом по широкому кругу вопросов, в том числе по поводу конфликта на Украине. Готовность к диалогу выражал и глава Белого дома, в отличие от ушедшей администрации бывшего главы государства Джо Байдена, напомнили журналисты.

На этом фоне Зеленский подчеркнул, что остановить боевые действия будет невозможно, если Трамп не станет подключать Украину к переговорному процессу.

Однако замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков указывал, что телефонный разговор Путина и Трампа так и не был запланирован. Инициативных шагов не принимала ни одна из стран, уточнил дипломат. В свою очередь, посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник отметил, что Трамп пока в принципе не озвучил конструктивных подходов по конфликту на Украине.

Об отсутствии сигналов от американской стороны по поводу контактов глав двух государств также говорил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Однако он подчеркивал, что Россия остается готовой к этому событию.

