Рябков заявил об отсутствии договоренностей по телефонному разговору Путина и Трампа

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Телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на данный момент не запланирован. Российская и американская сторона не заключали никаких договоренностей, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Россия и новая американская администрация в целом еще не начали контактировать. По словам Рябкова, инициативных шагов не предпринимала ни одна из стран.

При этом весь диалог Москвы и Вашингтона ведется по линии посольств, уточнил дипломат. Он также подчеркнул, что не стал бы предсказывать развитие событий в этой сфере.

Тем не менее российская сторона остается открытой для контактов с США, отметил Рябков, уточнив, что речь идет в том числе о диалоге по поводу стратегической стабильности. Однако все предыдущие сигналы РФ относительно этого вопроса остаются в силе.

Россия также будет готова приступить к диалогу, когда увидит изменения к лучшему в американских доктринальных подходах и конкретных шагах в направлении Москвы, добавил замминистра.

24 января Трамп заявлял о желании немедленно встретиться с Путиным, а также сообщал о готовности Украины пойти на сделку по урегулированию конфликта.

Накануне Трамп вновь заявил, что рассчитывает в скором времени поговорить с Путиным. Сам же российский лидер считает, что ему с Трампом "лучше встретиться". Будущая встреча, по его мнению, зависит от решения действующей администрации лидера Америки.

Тем не менее об отсутствии сигналов от американской стороны по поводу контактов глав двух государств говорил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Однако он подчеркнул, что Россия остается готовой к этому событию.