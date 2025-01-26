Трамп вновь заявил, что рассчитывает на разговор с Путиным

Фото: 123RF/americanspirit

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что рассчитывает в скором времени поговорить с Владимиром Путиным. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

"Он хочет поговорить, и мы скоро поговорим", – сказал глава государства.

24 января Трамп заявлял о желании немедленно встретиться с Путиным, а также сообщал о готовности Украины пойти на сделку по урегулированию конфликта. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что президент Украины Владимир Зеленский не может быть готов к сделке, так как сам себе запретил переговоры с Путиным.

В свою очередь, Путин заявил, что ему с Трампом "лучше встретиться". Будущая встреча, по его мнению, зависит от решения действующей администрации лидера Америки. По словам российского лидера, Москва видит заявления 47-го главы Штатов о готовности к совместной работе по завершению конфликта на Украине.

Вместе с тем замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков указывал, что контакт Путина и Трампа пока не был согласован. По словам дипломата, в настоящий период продолжается внутренняя подготовка к их встрече.

